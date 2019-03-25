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Selde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Mardin'de sağanak sonrası oluşan selde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu botlarla kurtarıldı.

İHA | 25.03.2019 - 12:10..
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Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Mardin'in Midyat ilçesinde sel meydana geldi.

Evlerinde mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişi, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin'in haber vermesi üzerine, gece yarısı AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

6 KİŞİ SELDE MAHSUR KALDI

Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Tekin, "Gece saat 03.30 sularında, aşırı yağıştan dolayı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bazı evlere su girdiği ve orada bulunan 6 vatandaşın yağmur sularından dolayı mahsur kaldıkları ihbarını almam üzerine, itfaiye ve AFAD ekiplerine bilgi verdim. Aşırı yağışlardan dolayı mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarıp, güvenli bir bölgede yakınlarına teslim ettik.

Selde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı


"VATANDAŞLARIMIZA GEREKLİ YARDIMI YAPACAĞIZ"

Gerekli tedbirlerimizi aldık, vatandaşımızın 7 gün 24 saat yanındayız. Evlerinde eşyaları zarar gören vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa elimizden gelen yardımı yapacağız." dedi.

Selde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Selde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı


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