Sele kapılan kız öğrencinin kurtarılma anı kamerada

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde dün yağan sağanak yağmur beraberinde sel sularını getirdi. Okuldan çıkan öğrenciler de sele yakalandı. Kaldırımlara çıkan öğrenciler, sel sularından korunmaya çalıştı.

BAĞIRARAK UYARDILAR

Şiddetli şekilde caddeden akan suya aldırış etmeyen bir kız öğrenci, suyun içine girerek evine gitmeye çalıştı. Öğrenciyi gören vatandaşlar, bağırarak uyarmaya çalıştı.

Sele kapılan çocuğun kurtarılma anı VİDEO

YERE DÜŞÜP AKINTIYA KAPILDI

Bir süre suda yürüyen kız, akıntının şiddetiyle dengesini kaybedip yere düştü. Suyla birlikte sürüklenen kızın imdadına ise çevredeki vatandaşlar yetişti. Sürüklenen kız öğrenciyi yerden kaldıran vatandaşlar, sudan çıkartıp güvenli bir yere getirdi. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.