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Selena Gomez ve Hailey Bieber'ın Justin gerilimi

Selena Gomez'in son şarkısını Justin Bieber için çıkardığı iddia edildi.

Haber Merkezi | 25.10.2019 - 07:37..
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Selena Gomez ile Justin Bieber 2010’dan itibaren bir dargın bir barışık 7 yıl aşk yaşamıştı. Eski aşıklar ‘Jelena’ olarak markalaşmışlardı.

JUSTİN'E SON ŞARKI

Son ayrılıktan 7 ay sonra Justin, Hailey Bieber ile evlenmişti. Bunun üzerine Selena, rehabilitasyon kliniğine yatmıştı. Selena, önceki gün ‘Lose You To Love Me’ (Beni Sevmen İçin Seni Kaybetmem Gerekti) isimli son şarkısını çıkardı.

10 SAATE REKOR KIRDI

Jelena hayranları, Selena’nın bu şarkı ile ‘zehirli aşkı’na veda ettiğini öne sürdü. Şarkının yaşanmış bir aşka yazıldığına olan inanç, klibin 10 saatte 14 milyon izlenmesini sağladı.

HAİLEY ÇILGINA DÖNDÜ

Zira, sözlerinde “Çok kolaymış gibi iki ayda bizden vazgeçtin” geçen şarkı sonrası Hailey’den tepki mesajı gecikmedi. Hailey, şarkıcı Summer Walker’ın İngilizce’de “Seni öldürürüm” anlamına gelen ‘I’ll Kill You’ şarkısını paylaştı. Hailey- Justin Bieber çifti üç hafta önce düğün yapmıştı.

Selena Gomez ve Hailey Bieber'ın Justin gerilimi

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