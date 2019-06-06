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Selfie çekerken düşen genç hayatını kaybetti

Bursa’da bir şelalede selfie çekerken 10 metre yükseklikten düşen genç kurtarılamadı.

İHA | 06.06.2019 - 20:51..
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen olay 17 yaşındaki Furkan'ın yakınlarını hüzne boğdu.

Furkan A, piknik yapmak için ailesi ile birlikte ilçeye geldi. Bu sırada kayalıkların üzerine çıkan Furkan A., selfie yapmak isterken ayağı kaydı. Yaklaşık 10 metre yüksekten Furkan A., şelale suyunun biriktiği yere düştü.

Selfie çekerken düşen genç hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olayı gören babası ve vatandaşlar, çocuğu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Büro Amirliği’nde görev yapan kurbağa adamlara haber verildi. Olay yerine gelen kurbağa adamlar, çocuğun cansız bedenini suyun 2.5 metre derinliğinde buldu.

Sudan çıkartılan ceset yapılan incelemenin ardından otopsi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Selfie çekerken düşen genç hayatını kaybetti

Selfie çekerken düşen genç hayatını kaybetti

Selfie çekerken düşen genç hayatını kaybetti

Selfie çekerken düşen genç hayatını kaybetti

Selfie çekerken düşen genç hayatını kaybetti

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