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Selfie çekmek isterken hastanelik oldu

Şanlıurfa'da bir genç pompalı tüfekle selfie çekmek isterken kendini ayağından vurdu.

İHA | 24.05.2019 - 16:07..
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15 yaşındaki Erdağan Ç. adlı genç büro olarak kullanılan bir işyerinde ruhsatlı pompalı tüfekle fotoğraf çekmek istedi. Genç silahla fotoğraf çekmeye çalışırken, silahın ateşlendi. Pompalıdan çıkan şaçmalar Erdoğan Ç,’nin ayaklarına isabet ederek, yaraladı.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, büroya koştu, yaralı genci kanlar içinde gören vatandaşlar olay yerine 112 Acil ve polis ekiplerini çağırdı.

Selfie çekmek isterken hastanelik oldu VİDEO


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen acil müdahale ekipleri, yaralı genci Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan ilk müdahalesi sonrasında yaralı Şanlıurfa’ya sevk edildi. Olaydan geç haberdar olan yaralının annesi ve babası, ambulans yola çıkarken ambulansı durdurarak çocuklarını görmek istemeleri duygulu anlara neden oldu. Çocuklarını gören anne ve baba ambulanstan uzaklaştı.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.Selfie çekmek isterken hastanelik oldu

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