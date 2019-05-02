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Selfie çekmek isteyen 3 kişi trenin altında kaldı

Hindistan'da raylar üzerinde selfie çeken 3 genç, üzerlerine gelen trenden kaçmak için atladıkları diğer rayda, gelen trenin altında kalarak hayatlarını kaybetti.

AA | 02.05.2019 - 15:34..
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Panipat'daki bir düğüne katılmak için şehre gelen 4 genç, düğünün gerçekleştirileceği bölgede bulunan demiryollarına giderek raylarda fotoğraf çekmek istedi.

4 KİŞİDEN BİRİ FARKLI YÖNE ATLADI

Raylar üzerinde poz vererek 'selfie' çeken 4 genç, üzerlerine gelen treni fark ederek diğer raylara atladı. Gençlerden 3'ü, atladıkları rayda hareket halinde bulunan öteki treni fark etmeyerek, trenin çarpması sonucu olay yerinde hayatlarını kaybederken; diğer arkadaşlarının aksine farklı tarafa atlayan genç olaydan yara almadan kurtuldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hint basını, hayatını kaybeden gençlerden ikisinin 19, birinin de 18 yaşında olduğunu; yetkililerin olayla ilgili  soruşturma başlattığını duyurdu.

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