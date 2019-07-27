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Selfie çektiği kayalıklardan düştü

Samsun'un Bafra ilçesinde kayalıklara selfie çekmek için çıkan şahıs, dengesini kaybedip düştü.

İHA | 27.07.2019 - 00:41..
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Kolay Mahallesi Kapıkaya mevkisinde, ailesi ile birlikte Kapıkaya Festivali’ne gelen Şenel Şen (53) selfie yapmak için Asar Kaya mezarlarının olduğu sarp kayalıklara çıktı.

Selfie çektiği kayalıklardan düştü

ÇIKTIĞI KAYALIKLARDA DENGESİNİ KAYBEDİNCE DÜŞTÜ

Burada selfie çekerken dengesini kaybederek kayaların arsına düşen Şen’in çığlıklarını duyan vatandaşlar jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ve 112 ekipleri UMKE’den yardım istedi.

Selfie çektiği kayalıklardan düştü

100 METREDEN İNDİRİLDİ

Sarp kayalık bölgeye 112 Acil Servis ekipleriyle birlikte çıkan UMKE ekibi yaralı şahsa ulaştı. Düşme neticesinde omzu kırılan şahsa ilk müdahale düştüğü yerde yapıldı. Yaklaşık 100 metre yüksekten iple yapılan asansör yardımıyla şahıs aşağıya indirilerek 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Selfie çektiği kayalıklardan düştü

Selfie çektiği kayalıklardan düştü

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Selfie çektiği kayalıklardan düştü

Selfie çektiği kayalıklardan düştü

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