Beyoğlu’nda tarihi Galata Kulesi’ni görmeye gelen 2 genç, selfie çekmek için yan taraftaki inşaatta boşta duran basamaklı merdiveni alıp üzerine çıktı.

Merdivenlerin üzerine beraber çıkan gençler selfie çekerken dengelerini kaybederek yere düştü. Gençlerin çığlıklarını duyan vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi.

BİR TANESİ BAŞINDAN YARALANDI

Şahıslardan birisi başından yaralanırken, diğeri ise kazayı ufak sıyrıklar ile atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından gençleri hastaneye götürdü.

GENÇLERİN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Gençlerin selfie çekmeye çalışırken düştüğü anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Selfie çekmenin tehlikeli olduğuna dikkat çeken Mustafa Özdemir, “Basamaklı merdivenin üzerine çıktılar, biraz dengesiz davrandılar. Dengesini kaybedince de düştü. Ambulans çağırdık. Kafasından yaralandı. Selife çekerken ölenlerde oluyor. Biraz dikkat etmek lazım. Yan tarafta inşaat vardı merdiveni oradan aldılar. Daha iyi görünmek amaçlı çıktılar daha sonra da dengelerini kaybettiler. 2 kişi bir anda çıktı” dedi.

Selfie yüzünden merdivenlerden düşenler kamerada ViDEO