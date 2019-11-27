taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7638
Euro
6.347
Altın
1458.88
Borsa
105864.88
Gram Altın
270.552
Bitcoin
41043.14

Selfie yüzünden merdivenlerden düşenler kamerada

Galata Kulesi’ne doğru selfie çekmek için basamaklı merdivenlerin üzerine çıkan 2 genç, hastanelik oldu.

İHA | 27.11.2019 - 09:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Beyoğlu’nda tarihi Galata Kulesi’ni görmeye gelen 2 genç, selfie çekmek için yan taraftaki inşaatta boşta duran basamaklı merdiveni alıp üzerine çıktı.

Merdivenlerin üzerine beraber çıkan gençler selfie çekerken dengelerini kaybederek yere düştü. Gençlerin çığlıklarını duyan vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi.

BİR TANESİ BAŞINDAN YARALANDI

Şahıslardan birisi başından yaralanırken, diğeri ise kazayı ufak sıyrıklar ile atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından gençleri hastaneye götürdü.

Selfie yüzünden merdivenlerden düşenler kamerada

GENÇLERİN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Gençlerin selfie çekmeye çalışırken düştüğü anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Selfie çekmenin tehlikeli olduğuna dikkat çeken Mustafa Özdemir, “Basamaklı merdivenin üzerine çıktılar, biraz dengesiz davrandılar. Dengesini kaybedince de düştü. Ambulans çağırdık. Kafasından yaralandı. Selife çekerken ölenlerde oluyor. Biraz dikkat etmek lazım. Yan tarafta inşaat vardı merdiveni oradan aldılar. Daha iyi görünmek amaçlı çıktılar daha sonra da dengelerini kaybettiler. 2 kişi bir anda çıktı” dedi.

Selfie yüzünden merdivenlerden düşenler kamerada ViDEO

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dybala gol sevincini Merih'le paylaştı

Dybala gol sevincini Merih'le paylaştı

109
Fatih Terim: Bunu hak etmedik

Fatih Terim: Bunu hak etmedik

110
Ali Babacan'ın diğer partilerden alacağı oy oranı

Ali Babacan'ın diğer partilerden alacağı oy oranı

145
Ermenistan Başbakanı ilişkiler düzelsin diyor

Ermenistan Başbakanı ilişkiler düzelsin diyor

128
Altaylı'dan Babacan'a lider-organizatör sorusu

Altaylı'dan Babacan'a lider-organizatör sorusu

90
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

6
Haluk Bilginer: Türkiye'yi mutlu etmekten çok mutluyum

Haluk Bilginer: Türkiye'yi mutlu etmekten çok mutluyum

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir