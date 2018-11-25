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Selimiye Camisi 2019'da restore edilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne'deki Selimiye Camisi'nin 2019 yılından itibaren restorasyona alınacağını açıkladı.

AA | 25.11.2018 - 00:18..
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Bakan Ersoy, Saraybosna'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce inşa edilen İslam Birliği Öğrenci Yurdu ile Odabaşı Vakıf Konut ve İş Merkezi açılışı töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yepyeni bir döneme geçildiğini vurgulayarak, Bakanlığın Vakıflar Genel Müdürlüğüyle ortak çalışma alanlarının bulunduğuna işaret etti.

SELİMİYE'NİN RESTORASYONU 2019'DA

Ersoy, Türkiye'de Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin soruya karşılık da "Son 20 yılda 5 bin 220 civarında restorasyon yapıldı. Edirne ile ilgili de projemiz yakın bir tarihte yapılacak, 2019 yılı içinde Selimiye Camisi'nin restorasyonuna başlayacağız. Projemiz dahilinde çok kısa bir sürede restorasyonunu gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"MİNAREDE 17 SANTİMLİK KAYMA VAR"

İstanbul'daki Sultanahmet Camisi'nde devam eden restorasyon çalışmalarına yönelik de Ersoy, "Sultanahmet Camisi'ndeki restorasyonda özellikle minareler en son dikkati çekti. Orada 17 santimlik bir kayma var, söküm sebebi aslında bu kaymadan kaynaklanıyor. Hızlı bir şekilde düzeltiyoruz. Sultanahmet Camisi inşallah 2020'de hizmete girmiş olacak. Minarelerde mecburi bir söküm ve takma işlemi yapılıyor." bilgisini paylaştı.

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