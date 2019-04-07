taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62515
Euro
6.31265
Altın
1291.65
Borsa
98783.36
Gram Altın
233.66

Selimiye Küresel iklim değişikliği için karanlıkta

Edirne'de, Selimiye Camisi'nin ışıkları kapatılarak Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Dünya Saati hareketine destek verildi.

AA | 07.04.2019 - 06:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla tüm dünyada farkındalık oluşturmak adına anıt eserlerin ışığının bir saatliğine harekete destek verilmek için kapatıldığı etkinliğe Edirne'den de katkı sunuldu.

Selimiye Küresel iklim değişikliği için karanlıkta

Bu kapsamda, Selimiye Camisi'nin ışıkları saat 20.30 itibariyle bir saat süreyle kapatıldı.

Selimiye Küresel iklim değişikliği için karanlıkta

HER YIL DESTEK VERİLİYOR

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi "Dünya Saati" hareketine bu yıl da Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak destek verdiklerini belirtti.

Selimiye Küresel iklim değişikliği için karanlıkta

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
23 Fetullahçı terörist aranıyor

23 Fetullahçı terörist aranıyor

146
Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

71
S-400'ler F-35'in bilgilerini çalabilir

S-400'ler F-35'in bilgilerini çalabilir

45
Sudan'da protestoların şiddeti arttı

Sudan'da protestoların şiddeti arttı

47
Amerika'dan Maduro'ya Guaido tehdidi

Amerika'dan Maduro'ya Guaido tehdidi

27
Almanya’da okulda kıyafet tartışmaları yeniden başladı

Almanya’da okulda kıyafet tartışmaları yeniden başladı

4
Iraklı genç bıçakladığı kız kardeşini öldürdü

Iraklı genç bıçakladığı kız kardeşini öldürdü

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir