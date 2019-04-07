Selimiye Küresel iklim değişikliği için karanlıkta

Küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla tüm dünyada farkındalık oluşturmak adına anıt eserlerin ışığının bir saatliğine harekete destek verilmek için kapatıldığı etkinliğe Edirne'den de katkı sunuldu.

Bu kapsamda, Selimiye Camisi'nin ışıkları saat 20.30 itibariyle bir saat süreyle kapatıldı.

HER YIL DESTEK VERİLİYOR

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi "Dünya Saati" hareketine bu yıl da Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak destek verdiklerini belirtti.