Selin Ciğerci ile Demet Akalın'ın küslük nedeni

Demet Akalın, Selin Ciğerci'nin kına gecesinde olayların kahramanı olmuştu.

KINA PARASI 250 BİN TL ALDI

Selin Ciğerci’nin gün boyu paylaşımlar yaptığı kına gecesi organizasyonu için geceyi düzenleyen firmadan 250 bin TL alması Akalın’da şok etkisi yaratmıştı. Araları açılan arkadaşlar düğüne kadar barışmıştı.

"O SAAT SENİN"

Demet Akalın'ın şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e aldığı saati iade etmesi ise Demet Akalın'ı çileden çıkarmıştı. Demet Akalın, Selin Ciğerci'ye, "O saati geri aldım düğününde sana takacağım" dediği ortaya çıktı. Fakat Demet Akalın son anda o saati Selin Ciğerci'ye vermekten vazgeçti.

SELİN ÜZÜLDÜ

Selin Ciğerci o saat kendisine takılmayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve yakın arkadaşlarına bu durumu anlattı. Selin Ciğerci'nin sözlerine sinirlenen Demet Akalın ise yakın dostunu tek kalemde sildi.