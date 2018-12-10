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Selin Girit TRT muhabirinin taciz edilmesine sevindi

TRT muhabirinin Fransa'da taciz edilmesi İngiliz Selin'in hoşuna gitti.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 09:47..
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Selin Girit TRT muhabirinin taciz edilmesine sevindi

Fransa'daki eylemler günlerdir devam ederken yağmalar ve zarar gören işletmeler nedeniyle hükümet panikte.

Yaşananların büyük bir kısmını saklayan Fransız medyası ise sessiz.

Gezi olaylarında Türkiye'ye gelerek canlı yayın yapan Batı medyası, Fransa'da yaşanan polis şiddeti ve talan ile ilgili tek bir yorum yapmıyor.

TRT MUHABİRİNİN TACİZ EDİLMESİ HOŞUNA GİTTİ

Hal böyleyken TRT, bölgede kaydettiği görüntülerle yaşananları gözler önüne seriyor.

Ancak bundan rahatsız olan Gezi destekçileri, TRT muhabirini taciz ediyor.

Gezi olaylarının provokatörlerinden BBC muhabiri Selin Girit de, TRT muhabiri taciz edilirken kaydedilen görüntüyü "Oh la la" sözleriyle paylaşıyor.

Selin Girit TRT muhabirinin taciz edilmesine sevindi

GEZİ'DE ATTIĞI TWEET

Girit, Gezi olaylarının yaşandığı dönemde, "Tüketmeyin, ekonomiyi durduralım." çağrılarında bulunuyordu.

Selin Girit TRT muhabirinin taciz edilmesine sevindi

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