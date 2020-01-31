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Selin Sayek Böke, Strazburg'da Türkiye'yi şikayet etti

Brüksel'de bir salonda Türk bayrağı yırtılırken Strazburg'da CHP'li Böke Türkiye'de baskı olduğundan şikayet ediyordu.

Haber Merkezi | 31.01.2020 - 17:38..
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Selin Sayek Böke, Strazburg'da Türkiye'yi şikayet etti

Faşist Yunan Brüksel’deki AP Parlamentosu’nde büyük bir provokasyona imza atarak Türk bayrağını yırttı.

Küstah Lagos’a tepkiler çığ gibi büyüdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan’a karşı elde edilen askeri başarıları hatırlattı.

Siyasi partilerden de Yunanistan’dan gelen bu küstah harekete karşı tepkisini dile getirdi.

Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı VİDEO

CHP'Lİ BÖKE'NİN GÜNDEMİ FARKLI

Brüksel’de Türk bayrağının yırtılırken CHP’li Selin Sayek Böke de Strazburg'da konuşma yapıyordu.

Böke’nin gündemi ise oldukça farklıydı.

Türkiye’yi şikayetlerine devam eden Selin Sayek Böke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın ‘kapıları açacağız’ söylemine göndermede bulunarak mültecilerin siyasi koz olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Selin Sayek Böke, Türkiye’yi şikayet ettiği konuşmaları Twitter’dan paylaşırken Yunan Lagos’un küstah hareketine hiçbir tepki göstermedi.

Selin Sayek Böke, Strazburg'da Türkiye'yi şikayet etti

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