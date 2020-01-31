1 Ordu'da doğal gaz hattı patladı Ünye ilçesinden geçen doğal gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

2 Selin Sayek Böke, Strazburg'da Türkiye'yi şikayet etti Brüksel'de bir salonda Türk bayrağı yırtılırken Strazburg CHP'li Böke Türkiye'de baskı olduğundan şikayet ediyordu.

3 Fırtınada uçan çatı, otomobilin üzerine düştü Kahramanmaraş'ta, şiddetli rüzgar etkili olurken, bazı evlerin çatıları uçtu ve ağaçlar devrildi. Uçan çatılardan biri, park halinde aracın üzerine düşerek, hasara neden oldu.

4 Hasic'in Beşiktaş'tan alacağı maaş Beşiktaş, sezon başında altyapıya transfer ettiği genç futbolcu Hasic ile profesyonel sözleşme imzaladı. Oyuncuya 4.5 yıl için 2.5 milyon euro ödenecek.

5 Tokat’ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Niksar ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinde hastaneye kaldırıldı.

6 İstanbul'da en çok Silivri'deki konutlar değerlendi Sektör tarafından hazırlanan ve en büyük 5 kentin ilçelerinin incelendiği 5 Büyükşehir Değer Endeksi'ne göre, konut fiyatları en çok artan ilçeler İzmir Bergama ve İstanbul Silivri oldu.