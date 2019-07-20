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Selin sürüklediği aracı yüzdürerek kurtardılar

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde suya kapılan otomobili, vatandaşlar yüzdürerek kurtardı. Kurtarma anı amatör kameraya yansıdı.

İHA | 20.07.2019 - 10:25..
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Düzce’nin Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerini etkisi altına alan sel felaketinde, 23 köy ve Akçakoca ilçe merkezi sel suları altında kalmıştı.

Akçakoca ilçesinden geçen derenin taşması sonucu meydana gelen selde, onlarca otomobil sel sularına kapılarak Karadeniz sahillerine sürüklendi.

EL ELE TUTUŞUP KURTARDILAR

Sel sularına kapılarak sürüklenen bir otomobil ise sahibi ve vatandaşların iş birliği ile yüzdürülerek kurtarıldı.

Sel sularına kapılan otomobili el ele tutuşup kurtardılar VİDEO

Otomobilin kurtarılma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Selin sürüklediği aracı yüzdürerek kurtardılar

Görüntülerde, ilçe sakinleri el ele vererek önce otomobilin sahibini, sel sularında sürüklenen otomobilin yanına ulaştırıyor.

Ardından otomobilin sahibi, suda otomobilini yüzdürerek evinin garaj kapısına kadar getiriyor. Yine vatandaşların yardımı ile otomobilini garaja sokmayı başarıyor.

Selin sürüklediği aracı yüzdürerek kurtardılar

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