Selma Argon, dedesi Mehmet Akif Ersoy'u anlattı

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Anadolu Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen etkinlikle vefatının 82. yılında anıldı.

MEHMET AKİF'İ KONUŞTULAR

Anadolu Buluşmaları kapsamında moderatörlüğünü Yusuf Tosun'un yaptığı söyleşide, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, dedesinin hayatını, arkadaşlıklarını ve eserlerini anlattı.

Selma Argon, konuşmasında ilk olarak kendisinden bahsederek, edebiyat ve tarih alanında sürekli çalıştığını halen de çalışmaya devam ettiğini söyledi.

"HAKKINDAKİ HER ŞEYİ OKUDUM"

Argon, "Onun hakkında yazılmış tüm eserleri de okudum ve inceledim diyebilirim. Her kitapta başka bir şey karşıma çıkıyor ve dedem her seferinde beni hayrete düşürüyor. Yani 63 yıllık hayatına o kadar güzel şey sığdırmış ki insan şaşırıyor" dedi.

"BÜTÜN OKULLARI DERECEYLE BİTİRDİ"

Selma Argon, "Dedem 1873'te Fatih'te doğmuş ve 4 yaşından itibaren babasının eğitimi altında Kur'an öğrenmeye ve okula gitmeye başlıyor. 'Ben ne öğrendiysem babamdan öğrendim.' der kendisi. Okuduğu her okulda, her yaptığı işte de en önde gelen insanlardan biridir. Bütün okulları birincilikle bitirmiştir. 14 yaşında babasını kaybeder ve bu kayıp onu çok sarsar. Çünkü 14 yaşındaki bir gence anne ve kız kardeşinin bakımı kalır. Sonra okulu bırakıp, Halkalı Ziraat Mektebi'ne gider, oradan mezun olanlara hemen iş bulma imkanı vardır çünkü. Birincilikle mezun olur ve karış karış Anadolu'da vazife yapmaya başlar" diye konuştu.





"ŞİİRİ YAŞAYARAK YAZMIŞTIR"

Argon, "Dedemin şiirlerindeki özellik, her şiiri yaşayarak yazmış olmasıdır. Yani bize bir belgesel bırakmış. 'Ne gördüysem onu yazdım. Hayalle yoktur benim işim' der. Göremediği yerleri de arkadaşlarından dinler. Bir özelliği de şiirlerinde insanları konuşturmasıdır. 1908'e kadar hayatı hep insanların arasında geçer. Adım adım Anadolu'yu dolaşırken insanlarla bir arada onların ihtiyaçlarını, nelerden korktuklarını, nelerden hoşlandıklarını görür ve ileride bu tecrübeler milli mücadele günlerinde çok işine yaramıştır. Çünkü insanları çok yakından tanır. Sözü de dinlenen bir insandır. İnsanlara verdiği nasihatlerle de ünlenir her yerde" ifadelerini kullandı.

