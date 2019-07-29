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Selman'ın ağabeyi öldü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ağabeyi Bender bin Abdulaziz, 96 yaşında hayatını kaybetti.

AA | 29.07.2019 - 01:31..
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uudi Arabistan'ın kuruluşundan bu yana devlette resmi bir pozisyonda görev almayan Kral Selman'ın ağabeyi 1923 doğumlu Prens Bender bin Abdulaziz'in öldüğü açıklandı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın ağabeyi, Suudi Krallığı'nın kurucusu Kral Abdulaziz'in onuncu ve hayatta kalan en büyük oğlu Bender bin Abdulaziz'in 96 yaşında vefat ettiği belirtildi.

KABE'DE CENAZE NAMAZI KILINACAK

Abdulaziz'in, yarın yatsı namazının ardından Mekke'deki Mescid-i Haram'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği kaydedildi.
Riyad Emiri Faysal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Turki'nin babası olan Bender bin Abdulaziz'in 23 çocuğu bulunuyor.

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