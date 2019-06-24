Trabzon'da selzedelerin İstanbul’dan gelen yakınları konuştu

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran günü meydana gelen selde kaybolan 2 kişiyi bulmak için çalışmalar, 6. gününde de sürüyor.

Bu selin ardından İstanbul'da yaşayan Havva Cevahir ve Cemal Cevahir, çocuklarıyla birlikte ailesini merak ederek Trabzon'a geldi.

Babalarını selde kaybeden aile, ölümden kıl payı kurtuldu.

BABALARI SELİN GÖTÜRDÜĞÜ EVDE KALDI

Selin yaşandığı gün sel sularına kapılan evlerinde oturan Cevahir Ailesi, dere sularının yükselmesiyle evi terk etti. Selin geldiği esnada evde bulunan Mehmet Cevahir ise sel sularının yıktığı evden çıkmayı başaramadı. Sel sularının arasında kaybolan Cevahir'in cansız bedeni, selden bir gün sonra ekipleri tarafından bulundu. Aniden gelen sel sularını fark eden Mehmet Cevahir'in çocukları ise dağlık bir alana kaçarak, selden kıl payı kurtulmayı başardı.





"SELDEN KAÇMAYA FIRSAT OLMADI, BABAM KAÇAMADI"

Selde babasını kaybeden Havva Cevahir, "Derenin öyle olacağını biz bilemedik. Dere bir anda dağ gibi indi. Biz dere sel diye kaçmadık. Biz kaçma niyeti ile inmedik. Babam da tam evden çıkıyordu. Evinde içinde 5 kişiydik bir tek babam kaçamadı. Sel bir anda geldi. Biz seli görüp kaçmadık. Hiç fırsat olmadı." dedi.





"ARKAMA BAKMADAN KAÇTIM"

Anneannesinin fark etmesiyle sel sularında kaçmayı başaran Mehmet Cevahir'in torunu İlker Cevahir, "Anneannem bana 'Evi boşaltıyoruz' dedi. Herkes bağırarak dışarıya çıktı. Dedeme 'Dışarı çıkıyoruz' dedim. Dedem odasına gitti. Dağ bir anda geldi. Ayakkabılarımı bile giyinmeden dışarıya kaçtım. Geriye dönüp bakamadım." şeklinde konuştu.





"SEL EVİ YIKTI, DEDEM EVDEYDİ"

Sel sularını fark ederek fındıklıktan yukarıya doğru kaçmaya başladıklarını vurgulayan Mehmet Cevahir'in torunu İrem Cevahir ise "Evin içindeydik. Makineler çalışıyordu. Anneannem kardeşime bağırdı 'evi boşaltıyoruz' diye. Bizde hemen evden çıktık. Dedem evin içindeydi. Evden çıktığımız gibi fındıklıktan kaçmaya başladık. Bir anda sel gelip evi yıktı. Dedem evin içindeydi." diye konuştu.

Mehmet Cevahir'in oğlu Cemal Cevahir ise "Benim babam çok hareketli biriydi ama kaçamadı. Sel baraj gibi olmuş bir anda patlayarak gelmiş. Bir anda yok etti." ifadelerini kullandı.

















