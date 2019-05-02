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Şemdinli'de yeni çiftlerin tercihi tarihi mekanlar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yeni evlenen çiftler, düğün törenlerinin öncesinde tarihi mekanlara giderek hatıra fotoğrafı çektiriyor.

AA | 02.05.2019 - 02:52..
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Şemdinli ilçesinde yeni evlenen çiftler, düğün törenlerinin öncesinde tarihi mekanlara giderek hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Düğün öncesinde gelinlik ve damatlıklarıyla tarihi Taş Köprü ve Kayme Sarayı'na giden yeni çiftler, çektirdikleri fotoğraflarla en mutlu günlerini ölümsüzleştiriyor. Tarihi köprü ve sarayın bulunduğu bölgeye gelerek fotoğraf çeken Kaya çifti, ilçenin en güzel yerlerinden biri olduğu için burada fotoğraf çektirmek istediklerini ifade etti.

Şemdinli'de yeni çiftlerin tercihi tarihi mekanlar

DÜĞÜN FOTOĞRAFI İÇİN ŞEMDİNLİ'YE

İstanbul'dan Derecik'in Anadağ Köyü'ne gelin gelen Mehtap Kaya, yaptığı açıklamada, iş yerinde tanıştığı eşiyle ilk kez Hakkari'ye geldiğini ve insanları, kültürü çok beğendiğini söyledi. Daha önce Hakkari'yi farklı bir yer olarak tanıdığını anlatan Kaya, "Televizyonda hep farklı anlatılıyordu. Buraya gelip görmek, insanlarını tanımak gerekiyor. İnsanları çok iyi. Şemdinli'nin çok güzel tarihi yerleri var. Gelip görmek ayrıca mutlu etti. İnsanların gelip burayı tanıtması gerekiyor." dedi.

Şemdinli'de yeni çiftlerin tercihi tarihi mekanlar VİDEO

Damat Nevzat Kaya ise düğün fotoğraflarında Şemdinli'nin tarihi yerlerini seçtiklerini belirterek, bölgenin hem tarihiyle hem de doğal güzellikleriyle görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu belirtti.

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