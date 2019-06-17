Semra Suna Özcan'ın canlı yayın paylaşımı

AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu tarihi bir canlı yayın tartışması gerçekleştirdi.

Canlı yayınla ilgili çok sayıda yorum, eleştiri, değerlendirme yapıldı.

"KİMİN YUNAN OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

AK Parti Esenler Kandın Kolları İlçe Başkan Yardımcısı Sema Suna Özcan, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katıldığı ortak programdan bir görsel paylaştı.

Özcan, paylaşımında, "Kravatlar bile kimin Türk kimin Yunan olduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

Özcan daha sonra bu paylaşımını sildi.

GÖKSU'NUN AÇIKLAMALARI ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Daha önce katıldığı bir iftar programında konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasına en çok Yunan medyasının sevindiğini ifade etmişti.

Bu konuşmanın üzerinden başlayan tartışmalar uzun süre siyaset gündemini meşgul etti.