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Şemsiyeyle önlem alarak müşterilerinin saçını kesti

Hollanda'nın Oss kentindeki bir kuaför, koronavirüse karşı önlem olarak şemsiye kullandı. Şemsiyeye açtığı birkaç delik sayesinde müşterilerinin saçlarını kesen kuaför, sosyal medyada viral oldu.

Haber Merkezi | 25.03.2020 - 16:50..
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Hollanda'nın Oss kentindeki kuaförde çalışan stilist, koronavirüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olmak için tuhaf bir girişimde bulundu.

Kuaför, şemsiyeden geçici bir kalkan yarattı.

TEK KULLANIMLIK ELDİVEN

Kollarının şemsiyeden geçmesini sağlamak ve müşteriyi görebilmek için şemsiyede delikler açarak müşterilerinin saçını kesen uyanık kuaför, ayrıca tek kullanımlık eldivenler kullandı.

Kuaförün şemsiyeli koronavirüs önlemi İZLE

BIYIK DA ALIYOR

Sadece saç değil, bıyık alma işlemi de yapan kuaförün bu hallerini, orada yaşayan bir Türk kayda aldı.

Şemsiyeyle önlem alarak müşterilerinin saçını kesti

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