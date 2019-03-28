Şemsiyeyle uçan adamlar poz verdi

Dün Osmaniye'de sebze halinde meydana gelen olayda, ilginç anlar yaşandı. Çıkan hortumda Mehmet Ali Çanak isimli vatandaş, rüzgarın etkisiyle uçan şemsiyenin demir ayaklıklarının üzerine ağırlık olsun diye çıktı.

Bu arada hortum, şemsiye ile birlikte 3 kişiyi havaya kaldırdı. 2 kişi şemsiyeyi bırakırken Çanak, şemsiye ile birlikte yaklaşık 5 metre yüksekliğe kadar çıktı ve düştü.

Hortum bir kişiyi demir şemsiye ile birlikte uçurdu VİDEO

"BEN ŞEMSİYENİN ÜZERİNE ÇIKTIM"

Olayı yaşayanlar gazetecilere o anları yaşattı. Şemsiye ile bir süre uçan Sadık Kocadallı isimli işçi, "Ben şemsiyenin üzerine çıktım. Bizi 4-5 metre havaya kaldırdı. Artık olacak gibi değil şemsiye halen gidiyor ben de kendimi yere attım." dedi.

Hortumda uçan adam konuştu VİDEO



POZ VERDİLER

Daha sonra Sadık Kocadallı ve olayı yaşayan arkadaşları poz verdi.