taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1526
Euro
6.6595
Altın
1682.17
Borsa
113966.78
Gram Altın
332.424
Bitcoin
60438.23

'Sende büyü var' bahanesiyle cinsel istismarda bulundu

Antalya'da bir kadına, 'Sende ölüm büyüsü var' yalanı söyleyerek, parasını alan ve cinsel istismarda bulunan sanık Tali Yüksel Yeşilot, 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 24.02.2020 - 15:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Antalya'da, Tali Yüksel Yeşilot, 'Sende ölüm büyüsü var' yalanıyla E.O. isimli kadının yüksek miktarda parasını alarak cinsel istismarda bulundu.

TUTUKLANDI

'Cin çıkarma' seansları düzenleyerek, çoğu kişiye aynı yalanı söyleyen Tali Yüksel Yeşilot, 4 kişiye daha cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

75 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Tali Yüksel Yeşilot, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.

Yeşilot, şikayetçiler S.O., F.G., S.O., İ.O., E.O., E.O., H.Ş., H.Z.G. ve F.U.'yu milyonlarca lira dolandırmaktan 'dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 19 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Yeşilot ayrıca E.O., H.Ş., F.U. ve H.Z.G.'ye yönelik nitelikli ve basit cinsel istismar eylemlerinden 56 yıl hapis aldı.

'Sende büyü var' bahanesiyle cinsel istismarda bulundu

EŞİNE DE 19 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Tutuksuz yargılanan eşi Öznur Yeşilot ise 'dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak' suçundan 19 yıl hapis cezası alarak, tutuklandı.

"BİZDEN MADDİ MANEVİ YARARLANDI"

İngiltere'de yaşayan şikayetçilerden E.O., Antalya'da avukatıyla birlikte gazetecilere, yaşadıklarını anlattı. Tali Yüksel Yeşilot ile 2015 senesinde ailesi tarafından tanıştırıldığını anlatan E.O., "O dönemlerde tıbben açıklanamayan sağlık sorunlarım ve öksürüklerim vardı. Sanık, aileme bende ölüm büyüsü olduğunu söyleyerek, onları panikletti. Bunun üzerine Antalya'ya gelerek ailemin baskısıyla, sanığın düzenlediği seanslara dahil oldum. Bu seanslar sürecinde, dualı sular vererek, beni manevi anlamda tedavi ettiğini açıkladı. Bu süreçlerde ilk başta kendini iyi hissetmeme rağmen, sonra daha şiddetli sağlık sorunları yaşamaya başladım. Sağlık sorunlarının tıbben açıklaması yapılamadı. Beynen ve bedenen ciddi bir uyuşma sürecine girdik. Bu süreçte sanık bizden maddi manevi yararlandı. Biz bu süreci tam olarak algılayamamıştık. Akrabaları tarafından yapılan uyarılar sonucunda, öyle bir tuzağın içerisine çekildiğimizi öğrendik." diye konuştu.

'Sende büyü var' bahanesiyle cinsel istismarda bulundu

"MAHKEMENİN KARARI YÜREKLERE SU SERPTİ"

İnsanların "Nasıl inandınız?" gibi sorularıyla karşılaştığını belirten E.O., "Bu öyle bir süreçti ki inandırmak için aşama aşama, büyük bir organizasyon olarak ilerlediler. Bize verdikleri sulardan dolayı açıklanamayan halüsinasyonlar, bedensel ve ruhsal acılar çektik. Suların içinde kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Sanığın adliye geçmişi olduğunu, Konya Ermenek'te birçok kadına bu şekilde rahatsızlık vererek maddi ve manevi istismar ettiğini öğrendik. Bu dava sürecinde benim dışımda birçok kadına aynı suçları işlediğini ortaya çıkardık. Türk adaletini tebrik ediyorum. Mahkemenin kararı yüreklere su serpti. Ben çok şanslıyım ki kendinden emin, sağlam duruşu olan bir mahkeme heyeti karşıma çıktı. Mahkemenin verdiği karardan çok memnunum." dedi.

'Sende büyü var' bahanesiyle cinsel istismarda bulundu

"TATMİN EDEN HAPİS CEZASI VERİLDİ"

Avukat Fatih Kalelioğlu ise müvekkilinin yaklaşık 1,5 yıldır devam eden zorlu süreç yaşadığını belirterek, "Sanıklar hakkında, dini inançları istismardan kaynaklı dolandırıcılıktan, bizi manevi olarak tatmin eden ciddi bir ceza verildi. Gerek benim müvekkilime gerekse diğer şikayetçilere karşı sanığın işlediği cinsel saldırı suçundan dolayı tatmin eden hapis cezası verildi. Hukuk mücadelemiz 1,5 yıldan fazla sürdü. Güzel sonuçlandı. Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla verilen en yüksek cezalardan biri." diye konuştu.

'Sende büyü var' bahanesiyle cinsel istismarda bulundu

İlginizi Çekebilir
Kız çocuğuna tecavüz eden sapığa 30 yıl hapis cezası
Adalar’da 3 yıl önce, 14 yaşındaki kız çocuğunu "Benimle birlikte olacaksın" diyerek tehdit edip cinsel istismarda bulunan sapık, 30 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Sanık, kararla birlikte tutuklandı.
İstanbul’da drift, makas ve tek teker terörü
İstanbul’un çeşitli noktalarında iki motosikletli maganda, araçların arasında drift diye tabir edilen yanlama hareketi yaptığı esnada makas atarak, trafiği tehlikeye düşürdü.
İstanbul’un göbeğinde feci kaza
Zincirlikuyu’da seyir halinde olan lüks otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarpıp altına aldı. Otomobilin kaldırıma çıktığı feci kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da evinin penceresinden düşen kişi öldü
Fatih'te 67 yaşındaki bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşadığı birinci kattaki dairenin penceresinden düşerek, hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci
Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci
136
Ali Koç'un taraftarların üzerine yürüdüğü anlar
Ali Koç'un taraftarların üzerine yürüdüğü anlar
249
Ozan Tufan: Böyle bir şey olabilir mi
Ozan Tufan: Böyle bir şey olabilir mi
275
Can Yaman, yine İtalya'da
Can Yaman, yine İtalya'da
125
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 50'ye yükseldi
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 50'ye yükseldi
211
Fransa'da kadın imam, cuma namazı kıldırdı
Fransa'da kadın imam, cuma namazı kıldırdı
561
Türk askeri İdlib'e girdi
Türk askeri İdlib'e girdi
217
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir