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Sendika başkanının 800 bin liralık makam aracı

Kendi maaşını 26 bin TL'ye yükselten sendika başkanı Semih Durmuş, eskisi kullanışlı değildi diyerek 800 bin liralık makam aracı aldı.

Haber Merkezi | 05.10.2019 - 18:53..
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2020 yılı için memurlara yüzde 4 zam yapılırken, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, kendi maaşına yüzde 85 zam yapmıştı.

Memur-Sen Başkanvekili ve Sağlık- Sen Başkanı Semih Durmuş'un 17.340 lira olan maaşı, yüzde yapılan zamla 26.094 liraya yükseltilirken ayrıca 800 bin liralık Audi A6 makam aracı ile 13 bin liralık iPhone X telefon da aldığı ortaya çıktı.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 7 ADET IPHONE X

Ayrıca 6 yönetim kurulu üyesi için de tanesi 230 bin liraya 6 adet Passat marka araç satın alındığı ortaya çıktı. Başkan Durmuş, kendisi ve yönetim kurulu üyeleri için tanesi 13 bin TL değerinde olan 7 adet iPhone X marka telefon da aldı.

Sendika başkanının 800 bin liralık makam aracı

"AUDI ESKİMİŞTİ"

Durmuş, zaten makamda kullanılan bir Audi A6'ya sahipken neden sıfır model Audi A6 aldığına dair soruya; “Eskisi kullanışlı değildi” yanıtını verdi. Durmuş, alınan yeni araca 700-800 bin lira vermediğini, bunun aracın bugünkü değeri olduğunu savundu.

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