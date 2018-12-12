Sendika binasında kumar oynarken yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova Naldöken Mahallesi'ndeki sendika binasında, kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.
59 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ
Dün akşam, yakınlarında 25 otomobilin park halinde bulunduğu binaya baskın düzenleyen ekipler, içeride tombala oynandığını tespit etti. Suçüstü yakalanan 59 kişiye idari para cezası kesildi.
SENDİKA BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan aramalarda, 4 bin 200 tombala pulu ve 180 tombala kartı ele geçirildi. Sendika başkanı A.K.S. hakkında soruşturma başlatıldı. Aynı yerde daha önce de birçok kez kumar oynatıldığı tespit edilip, operasyon yapılmıştı.