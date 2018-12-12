Sendika binasında kumar oynarken yakalandılar

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Muslera: Kaleci olmamak için ağlıyordum

Nasıl kaleci olduğunu anlatan Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera, "Bir gün kalecimiz antrenman yaparken sakatlandı ve en uzun boylu ben olduğum için zorunlu olarak kaleye geçtim" dedi.