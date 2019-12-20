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Sendikaların ortak asgari ücret talebi: 2 bin 578 lira

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, asgari ücret talebini 2 bin 578 lira olarak açıkladı.

Haber Merkezi | 20.12.2019 - 11:34..
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Sendikaların ortak asgari ücret talebi: 2 bin 578 lira

Hükümetle sendikalar arasında asgari ücret konusundaki pazarlık devam ediyor.

Milyonlarca işçinin merakla beklediği 2020 asgari ücreti için, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in talep ettiği miktar açıklandı.

"2 BİN 578 LİRA"

3 sendikanın asgari ücret talebi 2 bin 578 lira oldu. Söz şimdi, tekrardan hükümette...

TÜİK İSTATİSTİKLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücret görüşmeleri yapılırken hesaplamaya katılan istatistikleri belirtti.

Buna göre, Ağır statüdeki bir işçinin aylık gıda harcaması: 2 bin 331 lira

Orta statüdeki bir işçinin aylık gıda harcaması: 2 bin 86 lira

Hafif statüdeki bir işçinin aylık gıda harcaması: 1.940 lira olarak açıklandı.


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