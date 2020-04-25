Senegal, Madagaskar'ın ürettiği korona ilacına talip

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Twitter hesabından, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştüğünü ve bu ülkenin Kovid-19'a karşı artemisia ve birçok şifalı ottan ürettikleri bitkisel ilacı sipariş ettiğini duyurdu.

"İLK SİPARİŞ SENEGAL'DEN"

Paylaşımında, "Afrika harekete geçti ve Kovid-19'a karşı korunuyor. Senegal, geliştirdiği Covid-Organics bitkisel ilacından dolayı Madagaskar'ı tebrik etti ve ilk siparişini verdi." açıklamasını yapan Rajoelina, desteğinden dolayı mevkidaşı Sall'a teşekkür etti.

"YAŞASIN AFRİKA"

Rajoelina, mesajının devamında "Yaşasın Afrika ve Afrika'nın tabii zenginliği" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi de mevkidaşı Rajoelina'yı arayarak söz konusu ilaç ve laboratuvar çalışmalarından dolayı desteklerini iletti.

MADAGASLAR'DA KORONADAN ÖLEN YOK

Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ve aktif vaka sayısının 122 olduğu Madagaskar'da, virüs bulaşan 61 kişi sağlığına kavuştu.

Salgın kısıtlamalarının hafifletildiği ve 22 Nisan'da eğitim öğretimin yeniden başladığı ülkede yönetim, okullarda öğrencilere "Covid Organics" ilacını ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANI, İLACIN MADDESİNİ KEŞFETMİŞTİ

Çinli bilim adamı Youyou Tu'ya keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'nü kazandıran artemisinin maddesi, uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor.

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü (IMRA) bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan bağışıklığı güçlendirici "Covid Organics"i geliştirmişti.

Rajoelina, Kovid-19 karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı 20 Nisan'da kameralar önünde içmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.