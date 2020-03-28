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Senegal'de mahkum hastanedeki karantinadan kaçtı

Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören mahkumun kaçması, bölge halkında paniğe yol açtı.

AA | 28.03.2020 - 17:26..
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Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs her geçen gün can kaybının artmasına neden oluyor.

Yetkililer salgının önüne geçebilmek için önlemler alırken, hastalar karantina altında tutuluyor.

11 YENİ VAKA

Senegal'de son 24 saatte yapılan 98 testten 11'i pozitif çıktı.

Vakalardan 2'si yurt dışından gelen, 8'i durumu izlenen kişilerde görülürken bir kişinin hiçbir teması olmadığı belirlendi.

Öte yandan tedavi gören 7 hasta daha iyileşti. Böylece salgının ülkeye girişinden bu yana virüs tespit edilen 130 hastadan 18’i sağlığına kavuştu.

Senegal'de mahkum hastanedeki karantinadan kaçtı

MAHKUM KARANTİNADAN KAÇTI

Senegal'in Ziguinchor bölgesinde koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan mahkum doktor ve hemşireleri atlatarak hastaneden kaçtı.

Mahkumun kaçmış olması bölge halkında büyük paniğe neden oldu.

Senegal'de mahkum hastanedeki karantinadan kaçtı

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