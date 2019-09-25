Senegal'de yüksek kalitede doğalgaz rezervi çıktı

Bir kişi, taşla camlarını kırdığı hafriyat kamyonunun üzerine benzin dökerek ateşe verdikten sonra geldiği otomobille kaçtı.

2

İzmir’de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Yağış nedeniyle kentin birçok noktasında ev ve işyerlerini su basarken, trafikteki çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.