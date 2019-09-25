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Senegal'de yüksek kalitede doğalgaz rezervi çıktı

Kosmos Energy firması, Senegal açıklarında dünya standartlarına uygun büyük oranda gaz rezervi keşfettiğini açıkladı

AA | 25.09.2019 - 07:42..
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Senegal'in Atlas Okyanusu kıyılarında büyük oranda yüksek kaliteye sahip yeni doğalgaz rezervi keşfedildi.

Sahanın işletmecisi Kosmos Energy'den yapılan açıklamada, Yakaar 2 yatağında 30 metre derinlikte dünya standartlarına uygun yüksek kalitede doğalgaz rezervi bulunduğu belirtildi.

Yeni keşfedilen bu büyük miktardaki rezervin aynı firmanın işlettiği Moritanya-Senegal sınırındaki Yakaar 1 yatağının 9 kilometre güneyinde olduğu ifade edildi.

Senegal'de yüksek kalitede doğalgaz rezervi çıktı

İÇ VE DIŞ PAZARLARA İHRAÇ EDİLECEK

Yeni rezervin, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesi çerçevesinde iç ve dış pazarlara ihraç edilmesi hedefleniyor.

Kosmos Energy, temmuz ortalarında Senegal-Moritanya sınırındaki en büyük doğal gaz rezervlerinden "The Greater Tortue" gaz sahasında yüksek kaliteye sahip yeni rezerv keşfettiğini duyurmuştu.



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