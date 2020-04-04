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Senegal'deki sahte doktor, FETÖ okulundan mezun çıktı

Senegal'in başkenti Dakar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri yaptığını iddia eden sahte doktorun, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir okuldan mezun olduğu ortaya çıktı.

AA |
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Senegal'deki sahte doktor, FETÖ okulundan mezun çıktı

Senegal'de ulusal basındaki haberlere göre, 30 Mart'ta tutuklanan Ahmadou Samba, polise verdiği ifadede, doktor olduğuna dair tüm belgelerin sahte olduğunu, yalan söylediğini belirtti.

HER KORONA TESTİ İÇİN BİN 500 TÜRK LİRASI ALIYORDU

"Yavuz Selim Koleji'inden mezun olduktan sonra tıp eğitimine başladım ama bitiremedim." ifadesini kullanan Samba, sahte diplomalarını bir arkadaşının yaptığını anlattı.

Sahte doktorun yaptığı her bir koronavirüs testi karşılığında 100 bin CFA frangı (bin 150 Türk Lirası) ücret tahsil ettiği öğrenildi.

Haber sitelerinde yer alan fotoğraflarda, FETÖ'ye ait kapatılan Samanyolu televizyonunun sahte doktor Samba'dan uzman görüşü aldığı görülüyor.

Senegal'deki sahte doktor, FETÖ okulundan mezun çıktı

ÜLKEDE 207 VAKA VAR

Bu arada, Senegal Sağlık Bakanlığının açıklamasında, son 24 saatte yapılan 153 testten 12'sinin pozitif çıktığı, 7'sinin yurt dışından geldiği, 5'inin izlenen temaslar olduğu belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 11 kişinin daha iyileştiği bildirildi.

Ülkede hastalığın ilk görüldüğü 2 Mart'tan bugüne 207 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bunlardan 66'sı sağlığına kavuşurken, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de vatandaşı olduğu ülkeye tahliye edildi. 138 vakanın tedavisi sürüyor.

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