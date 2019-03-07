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Senegal'in tek kadın taksicisi Boury Mbaye

Batı Afrika ülkesinin başkenti Dakar sokaklarında 11 yıldır direksiyon sallayan Boury Mbaye, Senegal'de tek kadın taksi şoförü olarak çalışıyor.

AA | 07.03.2019 - 00:04..
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Eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade, 2004'te kadınların istihdamının artırılmasına yönelik "taxi-sisters" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında 24 kadına taksi olarak kullanmak üzere devlet desteğiyle araç verildi.

Zamanla arızalanan araçlar, projede yer alan kadınların çoğunu bıktırarak mesleklerini bırakmasına yol açsa da 49 yaşındaki Boury Mbaye 2008'de aralarına katıldığı taksici ablalardan bugüne kalan tek kişi olmayı başardı.

Senegal'in tek kadın taksicisi Boury Mbaye

11 YILDIR "TAKSİCİ ABLA" OLARAK TANINIYOR

Yaklaşık 11 yıldır direksiyon başında olan Mbaye, Senegal'de tek kadın taksi şoförü olarak çalışmaya devam ediyor. Yakın zamanda taksisinin arızalanması nedeniyle "taxi-sister" levhalı aracını değiştirmek zorunda kalan Mbaye, AA muhabirine konuştu.

Şehir merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Keur Massar semtinde yaşayan Boury Mbaye, sabah 4.00'da uyandığını ve Dakar'a en geç 6.15'te ulaştığını söyledi.

Güne sabit müşterilerinin çocuklarını okullarına bırakarak başladığını belirten Mbaye, sonrasında Dakar Şeyh Anta Diop Üniversitesi yakınlarında taksisine müşteri beklemeye başladığını dile getirdi.

Öğleden sonra 15.00 ya da 16.00'a kadar çalıştığını aktaran Mbaye, günlük kazancının değiştiğini ancak kendini geçindirebildiğini ifade etti.

Senegal'in tek kadın taksicisi Boury Mbaye

"TAKSİCİ KADIN SAYISI ARTMALI"

Ailesinin ve yakın çevresinin kendisini her zaman desteklediğini anlatan Boury Mbaye, taksisine ilk defa binenlerin şaşırdığını ancak sonra kendisini takdir ettiğini belirtti.

Mbaye, "Mesleğimi çok seviyorum. İşimi kaliteli şekilde yapıp insanların 'kadın taksici' de oluyormuş demesini ve taksici kadın sayısının artmasını istiyorum." diye konuştu.

Senegal'in tek kadın taksicisi Boury Mbaye

"AİLELER, ÇOCUKLARINI KADIN SÜRÜCÜLERE EMANET ETMEK İSTİYOR"

Kadın şoför olarak Senegal'de saygı gördüğünü dile getiren Mbaye, "Erkek meslektaşlarım beni ablaları ya da anneleri gibi görüyor." dedi.

"Birçok aile bana başka kadın taksici olup olmadığını soruyor çünkü çocuklarını kadınlara emanet etmek istiyorlar." ifadesini kullanan Mbaye, taxi-sister olmak isteyen çok sayıda kadın tanıdığını söyledi.

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