Senegalli turiste hakaret eden taksiciye para cezası

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir taksici, aracına aldığı Senegalli turist Ousmane Alyly’e, yolculuk sırasında, ‘Sen terörist misin?’, ‘Camileri bombalamaya mı geldin?’ diyerek hakaret etmiş ve zorla bahşiş almaya çalışmıştı.

Basına yansıyan görüntüler sonrası yolcu, taksi şoförü Osman Keleş'e, dava açmıştı.

DAVA KARARA BAĞLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, taksi şoförü Osman Keleş hakkında ‘Tehdit’, ‘Kişiler arasında ayrımcılık yapmak’ ve ‘Hakaret' suçlarından 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenmişti.

''BERAATİNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ''

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Osman Keleş ile avukatı hazır bulundu.

Sanık Osman Keleş’in kasten ayrımcılık yapmadığına ilişkin beyanda bulunan avukatı, “O tarihte daha önce de arz ettiğimiz üzere yurt dışındaki bir ülkede Müslümanların ve Türk uyruklu vatandaşlarımızın da bir cami içerisinde hunharca öldürülmesinin acısının, kederinin sıcak olduğu bir durumda müştekinin kendisine karşı lakayt beyanları olduğundan müvekkil de karşılık vermiştir. Başkaca da herhangi bir eylemi söz konusu değildir. Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz.” dedi.

''OLAY SEBEBİYLE 6 AYDIR ÇALIŞMIYORUM''

Kararın açıklanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Osman Keleş, “Olay sebebiyle 6 aydır çalışamıyorum, işsizim. Beraatimi talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

4 BİN 500 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Osman Keleş’in ‘Tehdit’ ve ‘Kişiler arasında ayrımcılık yapmak’ suçlarını işlediğine ilişkin unsurların oluşmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Sanık Osman Keleş, ‘Hakaret’ suçundan 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.