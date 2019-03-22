Senegalli yolcuya saldıran taksici gözaltına alındı

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda aracına aldığı Senegalli yolcuya küfür ve hakaretler yağdıran taksi sürücüsü turizm polisince gözaltına alındı.
ARKADAŞLARI DÖVDÜ
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından taksi şoförünün havalimanındaki 10 meslektaşı tarafından darbedildiği öğrenildi.
MAĞDUR OLARAK ŞİKAYETTE BULUNDU
Sürücü 'gasp' suçundan ifade verirken aynı zamanda 'mağdur' olarak da şikayette bulundu.
Taksiciden aracına binen Senegalli turiste şok sözler VİDEO
İHRAÇ EDİLDİ
Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, taksiciyi ihraç ettiğini açıkladı.