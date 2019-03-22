Senegalli yolcuya saldıran taksici gözaltına alındı

Rusya’da gerçekleştirilen Miss Moskova güzellik yarışmasında 23 yıldır ilk kez bir güzelin tacı geri alındı.

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Türk sivil havacılığının ilk merkezi: Atatürk Havalimanı

Yeni havalimanının açılmasıyla sadece ticari seferlerin yapılması planlanan Atatürk Havalimanı, bugüne kadar birçok yolcu ve uçuşa ev sahipliği yaptı.