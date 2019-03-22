taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58785
Euro
6.32085
Altın
1311.575
Borsa
100953
Gram Altın
235.292

Senegalli yolcuya saldıran taksici gözaltına alındı

Gözaltına alınmadan önce olayın ortaya çıkmasıyla saldırgan taksici O.K'ye meslektaşları sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 15:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Senegalli yolcuya saldıran taksici gözaltına alındı

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda aracına aldığı Senegalli yolcuya küfür ve hakaretler yağdıran taksi sürücüsü turizm polisince gözaltına alındı.

Senegalli yolcuya saldıran taksici gözaltına alındı

ARKADAŞLARI DÖVDÜ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından taksi şoförünün havalimanındaki 10 meslektaşı tarafından darbedildiği öğrenildi.

Senegalli yolcuya saldıran taksici gözaltına alındı

MAĞDUR OLARAK ŞİKAYETTE BULUNDU

Sürücü 'gasp' suçundan ifade verirken aynı zamanda 'mağdur' olarak da şikayette bulundu.

Taksiciden aracına binen Senegalli turiste şok sözler VİDEO

İHRAÇ EDİLDİ

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, taksiciyi ihraç ettiğini açıkladı.

Senegalli yolcuya saldıran taksici gözaltına alındı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici araştırmanın son anketi

Gezici araştırmanın son anketi

271
Dolar 5.60'ı test etti

Dolar 5.60'ı test etti

345
Survivor yarışmacısı tepkiler üzerine hesaplarını gizledi

Survivor yarışmacısı tepkiler üzerine hesaplarını gizledi

161
Senegalli yolcuya 'terörist misin' diye sordu

Senegalli yolcuya 'terörist misin' diye sordu

587
Şanlıurfa'dan çıkan araç direkt Avrupa'ya gidebilecek

Şanlıurfa'dan çıkan araç direkt Avrupa'ya gidebilecek

138
Albay İrevül'ün tepkisine destek geldi

Albay İrevül'ün tepkisine destek geldi

498
Ardern, Hz. Muhammed'in hadisi ile acısını anlattı

Ardern, Hz. Muhammed'in hadisi ile acısını anlattı

137
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir