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Şengül Boybaş ile Atiye dizisini konuştuk

Netflix’in ikinci Türk dizisi olan Atiye'nin mimarı Şengül Boybaş ile Atiye dizisinin doğuş sürecini ve dizinin esinlenildiği Dünyanın Uyanışı romanını konuştuk.

Özel İçerik | 23.12.2019 - 14:23..
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Atiye, Netflix’in çektiği ikinci Türk dizisi. Pek çok ülkede yayınlanacak olması, özellikle çekimlerin Göbeklitepe gibi bir kültür mirasında geçiyor olması, bizim için gurur verici. İşte bu projenin mimarı da, Şengül Boybaş. Atiye dizisinde, Şengül Boybaş'ın yazdığı “Dünyanın Uyanışı” romanından esinlenildi. Bu başarının en güzel yüzü, attığı ilk adımla Şengül Boybaş'ın ta kendisi. Biz de onunla buluştuk ve Atiye’nin doğuş sürecini konuştuk.

Atiye, 27 Aralık’ta gösterimde. Ama öncesinde hakkında bilgilenmek isterseniz, başka hiçbir yerde bulamayacağınız sohbetimizi mutlaka izlemelisiniz.

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Şengül Boybaş ile Atiye dizisini konuştuk

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