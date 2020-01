Şeniz Baş ile kitapları ve yazarlık üzerine konuştuk

Şeniz Baş ile Balat’ta, Olmadık Projeler Atölyesi'nde buluştuk. Buluştuğumuzda Kasım’dı ve Şeniz Hanım’ın doğum günüydü. Yayınımız iki ay sonrasına kısmetmiş; ama bir kere daha “İyi ki varsınız!” demek isteriz…

O gün, on parmağında on marifet, dünya tatlısı bir kadın karşıladı bizi. Yazar, editör, yazar koçu… Çocuklar için oyun bile hazırlamış. Üstelik yeni projeleri ile de devam ediyor yolculuğuna. Tüm kitaplarını, yazarlığa adım atmak isteyenlere tavsiyelerini, hazırladığı oyunları, her şeyi konuştuk. Sohbetimize siz de ortak olmak isterseniz, buyurun başlayalım…