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Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

Bayram Şenocak, AK Parti'nin İstanbul'da 11 bin olan oyun 12 bin 300'e ulaştığını belirtti.

AA | 05.04.2019 - 04:30..
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Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul İl Seçim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda geçersiz oyların sayımına devam edildiğini belirtti.

Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

"11 BİN OLAN OYUMUZ 12 BİN 300 OLDU"

Bayram Şenocak yaptığı açıklamada ,"Bugün de sayımlar devam ediyor. Sabah yapılan basın açıklamasında, 11 bin oyun yapılan itirazlar neticesinde lehimize çevrildiğini gördük. Şu an itibarıyla 11 bin olan oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda. Yani bizim lehimize tescil edilmiş oldu. Bu sürekli artarak devam ediyor. İnşallah son ana kadar milletimizin kullanmış olduğu oyları da koruyacağımızı beyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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