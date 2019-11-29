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Senoz Vadisi'nde dere yatağına villa yapıldı

Hayati Yazıcı'ya yakınlığıyla bilinen Dursun Ali Uzun'un Senoz Vadisi'ne yaptırdığı lüks villa, bölge halkının tepkilerine neden oldu.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 14:03..
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Senoz Vadisi'nde dere yatağına villa yapıldı

İmar affını fırsata çevirerek kaçak yapılaşmaya gidenlere karşı büyük bir çalışma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kararlı bir mücadeleyle Bodrum kıyılarındaki kaçak yapıları tek tek yıktırdı. Benzer çalışmalar Karadeniz yaylalarında da sürdü. Trabzon ve Rize'nin yaylalarında imar affını fırsata çevirenlerin evleri iş makineleriyle yıkıldı.

Bu görüntüler ise Rize'nin Çayeli ilçesine Senoz Vadisi'nden.

DERE YATAĞI DEĞİŞTİ, VİLLANIN ÖNÜNE BETON SET ÇEKİLDİ

Hayati Yazıcı'nın bakanlık yaptığı dönemde danışmanlık görevini üstlenen Dursun Ali Uzun, Senoz Deresi'nin kenarındaki araziye 3 katlı lüks bir villa yaptırdı.

Villanın tamamlanması için dere yatağı değiştirildi, yapının önünde büyük bir perde beton yükseldi.

"BİR ŞAHSA DERE YATAĞINDAN ARSA KAZANDIRMAK..."

Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Senoz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Boncukçu, "Görevi dere yataklarını koruyup ıslah etmek olan DSİ, bir şahsa dere yatağından arsa kazandırmak için kamu kaynaklarını kullanıp yatırım yapmaktadır. Bu ne akla ne vicdana sığar" ifadelerini kullanmıştı.

DERE YATAKLARINA EV İZNİ YOK DENİYORDU

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana gelen sel sonucunda, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Felaketin ardından yetkililer çalışmaları hızlandırarak dere yataklarındaki evler hakkında yıkım kararı almış ve dere yataklarına ev yapılmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını duyurmuştu.

Senoz Vadisi'nde dere yatağına villa yapıldı

Senoz Vadisi'nde dere yatağına villa yapıldı

Senoz Vadisi'nde dere yatağına villa yapıldı

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