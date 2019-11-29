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Şentop, Cibuti 2. Abdülhamid Han Camisi'ni açtı

Cibuti ile ilişkilerimiz gıptayla bakılacak düzeyde diyen TBMM Başkanı Şentop, ülkede Türliye tarafından yapılan caminin açılışını yaptı.

AA | 29.11.2019 - 19:41..
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Şentop, Cibuti 2. Abdülhamid Han Camisi'ni açtı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) temeli 4 yıl önce atılan Cibuti 2. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Şentop, Cibuti 2. Abdülhamid Han Camisi'ni açtı

"CİBUTİ İLE İLİŞKİLERİMİZ GIPTA EDİLECEK DÜZEYDE"

Cibuti Cumhurbaşkanı Gulle ile yaptığı görüşmedeki detayların sorulmasına üzerine Şentop, Türkiye ile Cibuti’nin ikili ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğunu ve ziyaretler ile bu ilişkilerin daha da güçlendiğini belirterek, "Afrika Parlamenterler 42’nci Toplantısı Cibuti’de, bu münasebetle değerli dostum, kardeşim Meclis Başkanı Muhammed Ali Bey davet etti. Bu münasebetle buradayız. Sayın Cumhurbaşkanı ile de kabul dolayısıyla bir görüşme yaptık. Türkiye-Cibuti ilişkilerini değerlendirdik. Türkiye ile Cibuti arasındaki ilişkileri fevkalade iyi. Dünyada birçok ülkenin gıptayla bakacağı düzeyde. Üst düzey ziyaretler, bu ilişkileri daha da güçlendiriyor, ivme kazandırıyor. İnşallah bundan sonra, özellikle ekonomik, ticari ve siyasi alanda Cibuti ile ilişkilerimizin daha da güçlendiğine hep beraber şahit olacağız. Bu vesileyle ben Afrika Parlamenterler Toplantısı dönem başkanlığı için değerli meclis başkanını tebrik ediyorum. Yarın inşallah seçilecek, görevine başlayacak" ifadelerini kullandı.

Şentop, Cibuti 2. Abdülhamid Han Camisi'ni açtı

Şentop, Cibuti 2. Abdülhamid Han Camisi'ni açtı VİDEO

13 BİN METREKARE ALANA YAPILDI

Cami ve külliye, ülkenin önemli liman kenti olan başkent Cibuti'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da bulunduğu Salines Ouest Semti'nde deniz doldurularak 13 bin metrekare alana yapıldı.

Şentop, Cibuti 2. Abdülhamid Han Camisi'ni açtı

Osmanlı mimarisi ve sanat anlayışıyla bölgenin önemli ve en büyük simge eser olma özelliğini taşıyan caminin açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katılması bekleniyor.

MALZEMELER TÜRKİYE'DEN GETİRİLDİ

Cami ve külliyenin inşası için malzemelerin büyük kısmı Türkiye'den getirildi. Kubbesinin yüksekliği 27, çapı 20 metre olan caminin 46 metrelik iki şerefeli iki minaresi bulunuyor.

Şentop, Cibuti 2. Abdülhamid Han Camisi'ni açtı

Kubbe ve duvarlarında klasik Osmanlı hat sanatına ait nadide örneklerini taşıyan camide, bölgesel özelliklerin yansıtılması amacıyla sade bir üslup tercih edildi. Ana kubbe ve yarım kubbe avizeleri, klasik Osmanlı aydınlatma sanatına uygun olarak tasarlandı.

Bütün kubbeleri kenetli alüminyum levhayla kaplanan caminin, kubbeleri üzerinde yer alan bakır alemleri özel projelendirilerek tecrübeli sanatkarlarca altın varakla kaplandı.

Şentop, Cibuti 2. Abdülhamid Han Camisi'ni açtı

Ahşap işi ve dekorasyonu geleneksel Türk-İslam sanatlarına uygun olarak Türkiye'de üretilen caminin, harim ve mahfil kat zeminlerine, sıcak iklim göz önünde bulundurularak koku yapmayan yün keçeler serildi.

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