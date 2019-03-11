taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4578
Euro
6.1372
Altın
1296.95
Borsa
101538.28
Gram Altın
227.421

Sera Kadıgil ezanın protesto edildiği gösteride

Daha önce ezan hakkındaki skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen CHP'li vekil, 8 Mart'ta Taksim'deki gösteriye katıldı.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 09:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Sera Kadıgil ezanın protesto edildiği gösteride

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın grupları, yürüyüş düzenledi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı İstiklal Caddesi'nde, yürüyüşe devam eden feministler, ezan sesini duyunca ıslık çalmaya başladı.

Sera Kadıgil ezanın protesto edildiği gösteride

CANAN'LA BİRLİKTE POZ VERDİLER

O yürüyüşte, CHP'liler de yer aldı. Ezan hakkındaki skandal ifadeleri nedeniyle daha önce büyük tepki alan CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte poz verdi.

Sera Kadıgil ezanın protesto edildiği gösteride

Sera Kadıgil'in daha önce tepkilere neden olan paylaşımları:

Sera Kadıgil ezanın protesto edildiği gösteride

Sera Kadıgil ezanın protesto edildiği gösteride

YARGILANIRKEN MİLLETVEKİLİ YAPILDI

Bu skandal tweet'lerin ardından, o dönem CHP PM üyesi olan Sera Kadıgil'e dava açılmıştı. Hakkında 7 yıl istenen Sera Kadıgil, CHP'den milletvekili yapıldı. Dokunulmazlığı olduğu için yargılanamayan Sera Kadıgil, ezanın ıslıklandığı gösteride yer aldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

161
Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

26
Kuveytlilerin en çok sevdiği lider Erdoğan

Kuveytlilerin en çok sevdiği lider Erdoğan

70
Kız arkadaşının eski sevgilisine darp

Kız arkadaşının eski sevgilisine darp

122
Akdeniz'de Türkiye'i by-pass etme planı

Akdeniz'de Türkiye'i by-pass etme planı

30
Gebze-Halkalı demir yolu hattının çalışmaları bitti

Gebze-Halkalı demir yolu hattının çalışmaları bitti

41
Sıfır gümrük ile 200 bin ton patates ithal edilebilecek

Sıfır gümrük ile 200 bin ton patates ithal edilebilecek

226
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir