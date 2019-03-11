Sera Kadıgil ezanın protesto edildiği gösteride

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın grupları, yürüyüş düzenledi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı İstiklal Caddesi'nde, yürüyüşe devam eden feministler, ezan sesini duyunca ıslık çalmaya başladı.

CANAN'LA BİRLİKTE POZ VERDİLER

O yürüyüşte, CHP'liler de yer aldı. Ezan hakkındaki skandal ifadeleri nedeniyle daha önce büyük tepki alan CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte poz verdi.

Sera Kadıgil'in daha önce tepkilere neden olan paylaşımları:

YARGILANIRKEN MİLLETVEKİLİ YAPILDI

Bu skandal tweet'lerin ardından, o dönem CHP PM üyesi olan Sera Kadıgil'e dava açılmıştı. Hakkında 7 yıl istenen Sera Kadıgil, CHP'den milletvekili yapıldı. Dokunulmazlığı olduğu için yargılanamayan Sera Kadıgil, ezanın ıslıklandığı gösteride yer aldı.