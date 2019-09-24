Serçin'e flamingo akını

Aydın'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekoturizm Merkezi seçilen Serçin, sonbaharla birlikte kuş gözlemcilerini ve fotoğrafçıları için doğal plato oldu.

Özellikle gün doğumu ve batımında eşsiz manzaranın oluştuğu bölge, çadır kampı yapıp, fotoğraf çekmek isteyenlerin de uğrak yerlerinden biri haline geldi.

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Bölgeye gelen misafirler, Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Ekoturizm Merkezi'nden ücretsiz bisiklet kiralayıp bölgeyi gezebiliyor, flamingoları görüntülüyebiliyor.





































