taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6902
Euro
6.2629
Altın
1518.63
Borsa
102143.25
Gram Altın
278.355
Bitcoin
54887.45

Serçin'e flamingo akını

Aydın'ın Söke ilçesinin doğa cenneti Serçin Mahallesi, sonbaharın gelmesiyle birlikte harika bir görünüme kavuştu.

DHA | 24.09.2019 - 15:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Aydın'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekoturizm Merkezi seçilen Serçin, sonbaharla birlikte kuş gözlemcilerini ve fotoğrafçıları için doğal plato oldu.

Özellikle gün doğumu ve batımında eşsiz manzaranın oluştuğu bölge, çadır kampı yapıp, fotoğraf çekmek isteyenlerin de uğrak yerlerinden biri haline geldi.

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Bölgeye gelen misafirler, Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Ekoturizm Merkezi'nden ücretsiz bisiklet kiralayıp bölgeyi gezebiliyor, flamingoları görüntülüyebiliyor.

Serçin'e flamingo akını

Serçin'e flamingo akını

Serçin'e flamingo akını

Serçin'e flamingo akını

Serçin'e flamingo akını

Serçin'e flamingo akını

Serçin'e flamingo akını

Serçin'e flamingo akını

Serçin'e flamingo akını

Serçin'e flamingo akını

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da deprem oldu

İstanbul'da deprem oldu

311
12 uçak Dalaman'dan İngiliz turistleri almaya geldi

12 uçak Dalaman'dan İngiliz turistleri almaya geldi

101
İstanbul'da çakarlı araçlar denetime takıldı

İstanbul'da çakarlı araçlar denetime takıldı

290
Fikret Orman istifa etti

Fikret Orman istifa etti

259
Ekrem İmamoğlu: İBB seçimi soruşturması ne oldu

Ekrem İmamoğlu: İBB seçimi soruşturması ne oldu

395
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs fırsatı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs fırsatı

32
FETÖ soruşturması sürüyor

FETÖ soruşturması sürüyor

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir