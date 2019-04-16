Serdar Ortaç, albüm çıkaracak para bulamıyor

Her yaz öncesi çıkardığı hareketli şarkılarla, gece kulüpleri ve plajlarda en çok çalınan isimlerden olan Serdar Ortaç, bu yaz sessiz kalacak gibi duruyor.

YENİ ALBÜM YOK

Daha önce bestelerini düzenlemesi için gönderdiği aranjörün iki araba parası istediğini belirten Serdar Ortaç, aranjörlere çok para vermek istemediği için albüm çıkarmaya uzak.

KUMARA DEVAM

Sık sık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bulgaristan'a giderek kumar oynamasıyla bilinen Ortaç, kumara tövbe edip bir daha oynamamasına yemin etmesine rağmen, daha sonra tekrar kumarhanelerde görülmüştü.