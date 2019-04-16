taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8106
Euro
6.57155
Altın
1284.865
Borsa
95191.67
Gram Altın
239.943

Serdar Ortaç, albüm çıkaracak para bulamıyor

Kumar bağımlılığıyla bilinen şarkıcı Serdar Ortaç, maddi sıkıntı çektiği gerekçesiyle albüm çıkarmakta zorlandığını açıkladı.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 09:02..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Her yaz öncesi çıkardığı hareketli şarkılarla, gece kulüpleri ve plajlarda en çok çalınan isimlerden olan Serdar Ortaç, bu yaz sessiz kalacak gibi duruyor.

YENİ ALBÜM YOK

Daha önce bestelerini düzenlemesi için gönderdiği aranjörün iki araba parası istediğini belirten Serdar Ortaç, aranjörlere çok para vermek istemediği için albüm çıkarmaya uzak.

Serdar Ortaç, albüm çıkaracak para bulamıyor

KUMARA DEVAM

Sık sık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bulgaristan'a giderek kumar oynamasıyla bilinen Ortaç, kumara tövbe edip bir daha oynamamasına yemin etmesine rağmen, daha sonra tekrar kumarhanelerde görülmüştü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

272
Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

117
Macron yangının olduğu Notre Dame Katedrali'nde

Macron yangının olduğu Notre Dame Katedrali'nde

67
Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

82
Yunanistan ABD'yle ilişkileri ileri taşıyor

Yunanistan ABD'yle ilişkileri ileri taşıyor

43
Dünyanın en zehirli yılanları Zagreb'de sergilendi

Dünyanın en zehirli yılanları Zagreb'de sergilendi

17
Şanlıurfa'da turizme Göbeklitepe dopingi

Şanlıurfa'da turizme Göbeklitepe dopingi

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir