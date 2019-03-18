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Serdar Ortaç Chloe'ya kanal açtı

Ünlü popçu Serdar Ortaç, eşi Chloe'yi çalıştırmak için her yolu deniyor.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 07:17..
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Serdar Ortaç 2010’da aşk yaşamaya başladığı, 2014’te evlendiği Chloe Loughnan’a şimdi de bir YouTube kanalı açtı.

Serdar Ortaç Chloe'ya kanal açtı

"GÜNLÜK HAYATIMIZI GÖRECEKSİNİZ"

Serdar Ortaç “Hanım sürekli çalışmak istiyor. Ona her zaman maddi-manevi destek veriyorum. Bu kanalda hayatımızdan da kesitler olacak. Günlük yaşantımız merak ediliyor. Takipçiler bizi buradan izleyecek." dedi.

"PARA BİZDE ORTAK"

Ortaç, daha önce verdiği bir röportajda "Bizim ekonomik olarak bir ayrılığımız yok, kesemiz bir. Benim kazandığım para onun, onun kazandığı para benimdir." açıklamasında bulunmuştu.

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