taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6926
Euro
6.249
Altın
1508.23
Borsa
102784.33
Gram Altın
276.149
Bitcoin
46234.99

Serdar Ortaç, gecelerde

Serdar Ortaç, önceki gün Kuruçeşme’de genç bir kadın ile görüntülendi.

Haber Merkezi | 04.10.2019 - 07:24..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, geçtiğimiz haftalarda anlaşmalı olarak boşanmıştı. 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren çift duruşma sonrası, "Severek evlendik, severek boşandık" açıklamasını yapmıştı.

Serdar Ortaç, gecelerde

SERDAR HAYATA ÇABUK DÖNDÜ

Chloe'yi çabuk unutan ve bunu konserlerinde de sık sık dile getiren Ortaç, önceki gün Kuruçeşme’de genç bir kadın ile görüntülendi. Yanındaki kadınla saatlerce sohbet eden ve telefonundan sürekli bir şeyler gösteren ünlü şarkıcının keyfinin de yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz aylarda boşanan Ortaç’ın yanındaki kadının kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

Serdar Ortaç, gecelerde

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Brexit bilançosu: İngiltere ekonomisi düşüşte

Brexit bilançosu: İngiltere ekonomisi düşüşte

20
Amerika basınından Fırat'ın doğusu yankıları

Amerika basınından Fırat'ın doğusu yankıları

84
Irak'a mandalina ihracatı da durdu

Irak'a mandalina ihracatı da durdu

25
Trabzonspor 1 puana razı oldu

Trabzonspor 1 puana razı oldu

43
S.Arabistan'da kadınlara askerlik görevi

S.Arabistan'da kadınlara askerlik görevi

23
Las Vegas saldırısı kurbanlarına tazminat kararı

Las Vegas saldırısı kurbanlarına tazminat kararı

8
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir