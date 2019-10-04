Serdar Ortaç, gecelerde

2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, geçtiğimiz haftalarda anlaşmalı olarak boşanmıştı. 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren çift duruşma sonrası, "Severek evlendik, severek boşandık" açıklamasını yapmıştı.

SERDAR HAYATA ÇABUK DÖNDÜ

Chloe'yi çabuk unutan ve bunu konserlerinde de sık sık dile getiren Ortaç, önceki gün Kuruçeşme’de genç bir kadın ile görüntülendi. Yanındaki kadınla saatlerce sohbet eden ve telefonundan sürekli bir şeyler gösteren ünlü şarkıcının keyfinin de yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz aylarda boşanan Ortaç’ın yanındaki kadının kim olduğu ise henüz bilinmiyor.