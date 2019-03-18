taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46395
Euro
6.2056
Altın
1305.33
Borsa
104039.13
Gram Altın
229.288

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşanıyor iddiası

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'den boşanmak için avukatıyla konuştuğu iddia edildi.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 13:55..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşanıyor iddiası

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan arasında problemler olduğu bir süredir konuşuluyordu. Fakat çift her fırsatta aralarında sorun olmadığını söyleyip iddiaların asılsız olduğunu ifade ediyordu.

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında bugün çiftin boşanmak için avukata başvurduğunu açıklandı.

"CHLOE EVİNDE DURMUYOR"

Serdar Ortaç'ın "Artık bu işi bitirmek istiyorum. Evinde durmuyor, evde huzurlu değilim" diyerek avukata serzenişte bulunduğu ve gerekli işlemleri başlattığı iddia edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı'ya göre Kürtler Çanakkale'de savaşmadı

İlber Ortaylı'ya göre Kürtler Çanakkale'de savaşmadı

593
Fransız siyasetçiden terörü destekleyen mesaj

Fransız siyasetçiden terörü destekleyen mesaj

77
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor için kaldırımda bile uyurum

Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor için kaldırımda bile uyurum

56
Terörist Zülküf Gezen cezaevinde Öcalan için intihar etti

Terörist Zülküf Gezen cezaevinde Öcalan için intihar etti

320
Evi ayıran Beren Saat'in tazminat beklentisi yok

Evi ayıran Beren Saat'in tazminat beklentisi yok

60
Onur Büyüktopçu'ya şantaj yapan arkadaşı çıktı

Onur Büyüktopçu'ya şantaj yapan arkadaşı çıktı

15
CHP'li Battal İlgezdi partisini eleştirdi

CHP'li Battal İlgezdi partisini eleştirdi

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir