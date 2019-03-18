Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşanıyor iddiası

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan arasında problemler olduğu bir süredir konuşuluyordu. Fakat çift her fırsatta aralarında sorun olmadığını söyleyip iddiaların asılsız olduğunu ifade ediyordu.

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında bugün çiftin boşanmak için avukata başvurduğunu açıklandı.

"CHLOE EVİNDE DURMUYOR"

Serdar Ortaç'ın "Artık bu işi bitirmek istiyorum. Evinde durmuyor, evde huzurlu değilim" diyerek avukata serzenişte bulunduğu ve gerekli işlemleri başlattığı iddia edildi.