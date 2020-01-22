taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9329
Euro
6.5734
Altın
1556.09
Borsa
123935.01
Gram Altın
296.712
Bitcoin
51715.87

Serdar Ortaç kural dinlemedi

Ünlü popçu Serdar Ortaç, 1 milyon TL'lik kuralını bozdu.

Haber Merkezi | 22.01.2020 - 11:22..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Şarkılarını her zaman kendi yazan, herkese beste veren ve “Başkasının şarkısını 1 milyon verseler okumam." diyen Serdar Ortaç, karar değiştirdi.

Serdar Ortaç, hem Türkan Şoray’a benzerliği hem de Sezen Aksu’dan aldığı ‘Kusura Bakma’ şarkısıyla adını duyuran Caroline Yılmaz ile el ele verdi. Popçu, Caroline Yılmaz’ın söz ve müziğine imza attığı bir şarkıyı seslendirecek. Üstelik, meslektaşı ile düet yapıp klip çekecek.

"YETENEK VAR"

Serdar Ortaç, “1 milyon lira verseler başkasının şarkısını okumam ama Caroline’in yeteneğine güveniyorum. Hatrı da büyük.” diye konuştu.

Serdar Ortaç kural dinlemedi

İlginizi Çekebilir
Hülya Avşar'dan Sharon Stone pozu
Hülya Avşar’ın dün Instagram hesabından paylaştığı pozu, Sharon Stone’un ‘Temel İçgüdü’ filmindeki meşhur pozuna benzetildi.
Meryem Uzerli'ye Meksika'dan teklif geldi
Orta Doğu’da popüler olan Meryem Uzerli, Meksika’yı da etkisi altına aldı.
Kim Kardashian kendi firmasında staj yapacak
Hukuk okuyan Kim Kardashian, başkasının yanında çalışmamak için kendi firmasını açtı.
Fahriye Evcen zam yaptı
Ekranlara dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen, bölüm başı fiyatını artırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

99
Pompeo: Venezuela'daki iktidarı değiştirme peşindeyiz

Pompeo: Venezuela'daki iktidarı değiştirme peşindeyiz

122
Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

136
Metin Feyzioğlu'ndan şehit teğmenin ailesine taziye ziyareti

Metin Feyzioğlu'ndan şehit teğmenin ailesine taziye ziyareti

104
Suudi Prens Selman Amazon kurucusunun telefonunu hackledi

Suudi Prens Selman Amazon kurucusunun telefonunu hackledi

44
ABD'de yeni silah yasasına karşı halk sokaklarda yürüdü

ABD'de yeni silah yasasına karşı halk sokaklarda yürüdü

54
Made in Turkey yerine Made in Türkiye geliyor

Made in Turkey yerine Made in Türkiye geliyor

216
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir