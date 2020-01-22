Serdar Ortaç kural dinlemedi

Şarkılarını her zaman kendi yazan, herkese beste veren ve “Başkasının şarkısını 1 milyon verseler okumam." diyen Serdar Ortaç, karar değiştirdi.

Serdar Ortaç, hem Türkan Şoray’a benzerliği hem de Sezen Aksu’dan aldığı ‘Kusura Bakma’ şarkısıyla adını duyuran Caroline Yılmaz ile el ele verdi. Popçu, Caroline Yılmaz’ın söz ve müziğine imza attığı bir şarkıyı seslendirecek. Üstelik, meslektaşı ile düet yapıp klip çekecek.

"YETENEK VAR"

Serdar Ortaç, “1 milyon lira verseler başkasının şarkısını okumam ama Caroline’in yeteneğine güveniyorum. Hatrı da büyük.” diye konuştu.