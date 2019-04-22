Serdar Ortaç ve Hande Yener krizinin sebebi belli oldu

Serdar Ortaç ''Artık albüm yapmayacağım. Bestelerimi düzenlemesi için gönderdiğim aranjörler iki araba parası istiyor'' diye isyan etmişti. Hande Yener de Ortaç'ın bu açıklamasına; ''Serdar parasını kumarda harcamayı seviyor. İsyanı bu yüzdendir. Müzisyenler o paraları hak ediyor. Son kuruşuna kadar helal olsun'' demişti.

SÖZÜ HANDE'YE ŞARKIYI AJDA'YA VERDİ

Bu sözler üzerine Ortaç sosyal medya hesabından Hande Yener’i sildi, bir daha onunla ortak proje yapmama kararı aldı. Kriz sebebi ise sonradan ortaya çıktı. Ortaç’ın ilk olarak Yener’in istediği bir şarkıyı o beklerken Ajda Pekkan’a vermesiyle aralarının açıldığı iddia edildi.

Hande Yener ve Serdar Ortaç, “İki Deli” şarkısında düet yapmıştı.