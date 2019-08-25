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Serdar Ortaç: Yanlış evlilik yaptım

Harbiye'de sahneye çıkan Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'la yanlış evlilik yaptığını ve annesini dinlemediği için pişman olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 25.08.2019 - 12:37..
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Serdar Ortaç: Yanlış evlilik yaptım

Şarkıcı Serdar Ortaç, dün akşam Harbiye'de konser verdi.

Hayranlarının konser alanını doldurduğu Ortaç, 17 gün sonra Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu hayranlarına açıkladı.

"BİRAZ GEÇ OLDU AMA ANLADIM"

Ortaç'ı dinlemeye giden şarkıcı Arto Dalga'nın çektiği videoda yanında dansçı bir kız olan Ortaç, "Biraz geç oldu ama anladım ne varsa bizde var" dedi. Ortaç, sözlerine eski eşi Chloe Loughnan'a gönderme yaparak şöyle devam etti: "Geç oldu ama haklısınız. Annemde demişti, başımın etini yiyordu. Seni dinlemeyen o kulaklarıma"

Serdar Ortaç: Yanlış evlilik yaptım ViDEO

Serdar Ortaç: Yanlış evlilik yaptım

"BENİM GİBİ OLMAYACAK"

Ortaç sözlerinin arkasından Benim Gibi Olmayacak şarkısını söyledi. Ortaç, birkaç gün önce muhabirlerinlerin "Chloe sizinle aynı sektörden başka biri ile aşk yaşarsa tepkiniz ne olur?" sorusuna "Yeni bir hayata başlamak isteyebilir. Dünyada tek boşanan çift biz değiliz" cevabını vermişti.

Serdar Ortaç: Yanlış evlilik yaptım

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