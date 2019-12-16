Serdar Ortaç'tan bekarlara uyarı

Uludağ’da sahne alan Serdar Ortaç, sevenleriyle buluştu. Sahneye 2 dansçısıyla çıkan Ortaç, konser sırasında sık sık dinleyicileriyle sohbet etti. Ünlü şarkıcı, bir de bekar erkeklere uyarılarda bulundu.

Seyircilerine bekarlık konusunda tüyolar veren Serdar Ortaç, şöyle dedi:

"ŞU AN HERKESLE KONUŞUYORUM"

"Kaç kişi aramızda bekar diye soracağım ama hemen hemen herkes bekar. Arkadaşlar ben de bekarım. Dünyanın en güzel şeyi evlilik, evlenmek harika bir şey ama evlenince hazır olun kimseye bakamıyorsunuz, 'canım cicim' diyemiyorsunuz. Beğendiğiniz biri çıkıyor, onunla konuşamıyorsunuz ama şu anda herkesle konuşuyorum. Sizin de aklınızda bulunsun"