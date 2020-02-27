Serebral palsi hastası Ali, tek parmağıyla kitap yazdı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Filiz ve Erdem Seçkin'in oğulları Ali Umut Seçkin (16), serebral palsi hastası olarak doğdu.

Yüzde 98 engelli raporu olan ve hiçbir ihtiyacını kendi başına karşılayamayan Ali Umut'un hayatı, 5.5 yıl önce eğitim görmek için gittiği rehabilitasyon merkezindeki öğretmeni Nefise Gülmüş ile tanışınca değişti.

TEK PARMAĞINI KULLANDI

Öğrencisi Ali Umut Seçkin ile dil ve konuşma terapisi yapan Nefise Gülmüş, önce Ali Umut'un konuşma yetisinin düzelmesini sağladı, ardından okuma-yazma öğretti. Harfleri ve okuma yazmayı öğrendikçe daha çok ilgi duyan Ali Umut, ailesinin kendisine aldığı tableti tek parmağı ile kullanarak hikayeler yazmaya başladı.

Ali, tek parmağını kullanarak kitap yazdı İZLE

142 SAYFALIK HİKAYE YAZDI

Ali Umut’un yazdığı hikayeler, Bir Dileğim Var Derneği Başkanı Alper Türedi'nin yardımı ile bağımsız editörlere ulaştırıldı. Hikaye yazarının engelli bir çocuk olduğunu bilmeden okuyan editörler, metinleri beğenerek kitap haline getirilmesini istedi. Bunun üzerine Ali Umut Seçkin'in 142 sayfalık 'Gökten 3 Hikaye Düştü' isimli kitabı baskıya girdi. Ali Umut Seçkin'in tek parmağı ile yazdığı kitabı 28 Şubat'ta kitapçıların raflarında satışa çıkacak.

"YAŞAMAK İSTEDİĞİ ŞEYLER, HAYAL ETTİĞİ ŞEYLERDEN BAHSEDİYOR"

Ali Umut'un hikayelerinde, hayallerinden ve yaşamak istediklerinden bahsettiğini söyleyen anne Filiz Seçkin, "Bence, Ali hikayelerinde kendi hayallerinden bahsediyor. Yaşamak istediği şeyler, hayal ettiği şeylerden bahsediyor. Ali, yazmayı hiçbir zaman bırakmayacağını söylüyor. Biz de aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Ali şu anda çok büyüdü. Artık okula bile çok sık gidemiyoruz. Çünkü Ali'yi çıkartamıyorum, indiremiyorum. Bu da Ali'nin eve bağımlı olması demek. Bu yüzden yazması çok güzel bir şey, çünkü onun kafasını dağıtıyor. Bir şeylerle meşgul oluyor. Evde sıkılmıyor. Bu çok iyi bir şey." diye konuştu.

"ONUN HAYAL DÜNYASINI AÇMAYA ÇALIŞTIK"

Öğrencisi ile gurur duyduğunu söyleyen Nefise Gülmüş ise "Ben ona hikayeler okudum. Hayal alemini genişletmek için birtakım olayları anlattım. Sürekli konuşarak, onun hayal dünyasını açmaya çalıştık. Ali ile çok gurur duyuyorum." dedi.