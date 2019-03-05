Seren Serengil nikah tazeledi

En son darp ve boşanma iddialarıyla gündeme gelen Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti, Maldivler'de aşka geldi. İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, tatillerinden bol bol fotoğraf paylaştı.

YAŞAR'A BİR KEZ DAHA "EVET" DEDİ

Bir haftadır Maldivler'de olan Seren Serengil'in hayali de gerçek oldu. Maldivler'de evlenmek isteyen Serengil'e, eşi Yaşar İpek sürpriz yaptı. Ünlü çift, Maldivler'de tekrar evlendi. Adeta düşman çatlatan Seren Serengil, transparan gelinliğe benzeyen bir elbise giydi.

Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran İpek, paylaşımına şu notu düştü; 'Nikah tazeledik... Bütün ada bizimleydi teşekkürler!'

BOĞAZINI SIKTI

Romantik bir kare yakalamak isteyen Yaşar İpek, Seren Serengil'in boğazını sıkarak poz verdi.