Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin ayrılığının perde arkası

İki başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin yıllardır süren ilişkilerini geçtiğimiz günlerde noktaladı.

GÖRÜŞMEYE ZAMAN BULAMADILAR

Serenay Sarıkaya’nın Alice müzikali ve reklam kampanyaları, Kerem Bürsin’in de reklam kampanyası ve Netflix görüşmeleri nedeniyle birbirlerine zaman ayıramamaları üzerine bu kararı aldıkları öğrenildi.

KEREM EVİ TERK BOŞALTIYOR

İlişkilerinin yıprandığını düşündükleri için aşka son veren çift, evleri de ayıracak. Sarıkaya ile aynı evde kalan Bürsin, birlikte yaşadıkları Bebek’teki evden ayrılıp yeni bir eve taşınacak.

KEREM'İN AMERİKA SEVDASI AYRILIĞI GETİRDİ

Ayrılık haberlerinin çıkmasının ardından başka bir dedikodu da gündeme geldi. 6 aylığına Amerika’ya giden Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya’nın bu süre boyunca hiç görüşmedikleri konuşuluyor. Bürsin döndükten sonra çiftin birlikte görüntülenmemesi de bu iddiaları güçlendirdi.